Piazza Affari: positiva la giornata per Fincantieri

(Teleborsa) - Scambia in profit il principale complesso cantieristico al mondo
, che lievita del 2,43%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Fincantieri
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Fincantieri
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 20,37 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 19,87. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 19,53.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)