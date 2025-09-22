Piazza Affari: positiva la giornata per Fincantieri

principale complesso cantieristico al mondo

FTSE Italia Mid Cap

Fincantieri

Fincantieri

(Teleborsa) - Scambia in profit il, che lievita del 2,43%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 20,37 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 19,87. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 19,53.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)