Milano 17:35
42.423 +0,26%
Nasdaq 21:09
24.773 +0,59%
Dow Jones 21:09
46.395 +0,17%
Londra 17:35
9.227 +0,11%
Francoforte 17:35
23.527 -0,48%

Piazza Affari: rosso per l'indice dei servizi di consumo italiano

Piazza Affari: rosso per l'indice dei servizi di consumo italiano
Giornata negativa per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che continua la seduta a 28.099,51 punti, in calo dello 0,88%.
