Milano 13:14
42.185 -0,30%
Nasdaq 19-set
24.626 0,00%
Dow Jones 19-set
46.315 0,00%
Londra 13:14
9.221 +0,05%
Francoforte 13:14
23.465 -0,74%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su OVS

Retrocede il leader dell'abbigliamento in Italia, con un ribasso del 2,90%.
