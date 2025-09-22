Piazza Affari: si muove a passi da gigante MFE A

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società media e di comunicazione italiana
, che tratta in rialzo del 4,16%.
L'andamento di MediaForEurope
nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di MFE A
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 3,463 Euro. Primo supporto visto a 3,303. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 3,201.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)