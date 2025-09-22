Pil rivisto al rialzo, ma la spesa delle famiglie resta debole

(Teleborsa) - L'Istat ha rilevato
che nel 2024 il Pil
ai prezzi di mercato è risultato pari a 2.199.619 milioni di euro correnti
, con una revisione al rialzo di 7.437 milioni rispetto alla stima di marzo scorso. Per il 2023 il livello del Pil è stato rivisto verso l’alto di 11.212 milioni di euro. L'Istituto di statistica ha sottolineato che, nel 2024, il tasso di variazione del Pil in volume è stato pari a 0,7%, invariato rispetto alla stima del marzo scorso. Sulla base dei nuovi dati, nel 2023 il Pil in volume è aumentato dell’1,0%, con una revisione positiva di 0,3 punti percentuali rispetto alla stima di marzo.
"I dati sul Pil del 2024 diffusi oggi dall’Istat attestano ancora una volta la mancata ripartenza dei consumi in Italia, con la spesa delle famiglie che registra una marcata flessione in alcuni comparti chiave", ha però commentato il Codacons
, che torna a chiedere al governo misure davvero efficaci sul fronte dei prezzi al dettaglio e del potere d’acquisto. Dai dati resi noti oggi dall'Istat è infatti emerso che nel 2024 la spesa per consumi finali delle famiglie residenti è cresciuta, in volume, solo dello 0,5%.
"La spesa per consumi finali delle famiglie residenti continua a registrare una crescita irrilevante, salendo nel 2024 appena dello 0,5% rispetto al 2023 – spiega il Codacons – Ma ciò che desta particolare preoccupazione è come le famiglie abbiano modificato le proprie abitudini di acquisto
: si comprano sempre meno vestiti e meno scarpe, col settore abbigliamento e calzature che ha registrato una flessione dei consumi del -3,4%. Ma in sensibile calo è anche la spesa per la salute (servizi sanitari -3,8%) e quella per lo svago, con la componente ricreazione, sport e cultura che segna una contrazione del -1,4%. Il calo anche la cura della persona: -0,5%".
"I dati di oggi dell'Istat confermano per l'ennesima volta che i consumi frenano la crescita del Pil. Siccome rappresentano, secondo i dati di oggi, il 56,6% del Pil, è evidente che se non si rilancia la domanda interna e la capacità di spesa delle famiglie, la crescita sarà sempre asfittica, sotto l'1 per cento", ha sottolineato anche Massimiliano Dona
, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. "Per farlo è inutile aiutare chi guadagna 50 mila e che, quindi, non avendo problemi ad arrivare a fine del mese, ha una bassa propensione marginale al consumo. Se proprio si vogliono toccare le aliquote Irpef
andrebbe abbassata semmai la prima al 23%. Sarebbe molto meglio, però, ritoccare le imposte che in questi anni hanno contributo a impoverire il ceto medio
, dall'Iva agli oneri di sistema delle bollette di luce e gas", ha aggiunto Dona.
Intanto, secondo i dati dell'Indicatore dei Consumi di Confcommercio
, il Pil arretra dello 0,1% nel secondo trimestre 2025 anche se i fondamentali restano solidi. L’occupazione è ai massimi, i redditi in crescita, l’inflazione sotto controllo. A frenare i consumi è la scarsa fiducia delle famiglie. La conferma della stima negativa sul Pil nel secondo trimestre 2025 (-0,1%) riduce gli spazi di ottimismo sull’andamento dell’anno. Restano però elementi favorevoli: occupazione in crescita, redditi ai massimi da oltre un decennio e inflazione sotto il 2%.
L’indicatore Confcommercio mostra ad agosto
un calo annuo dello 0,2%, con domanda di servizi in lieve crescita (+0,2%) ma beni in calo (-0,8%). La spinta di turismo e tecnologia non basta a compensare il calo degli acquisti di auto, beni durevoli e abbigliamento. La distanza tra fondamentali positivi e comportamenti d’acquisto
è evidente: a frenare le famiglie è la scarsa fiducia, condizionata dal ricordo dell’inflazione del biennio 2022-2023 e da decenni di crescita debole.
Secondo il direttore dell'Ufficio Studi, Mariano Bella
, "non troppo paradossalmente, l’aspetto positivo di questa condizione è che, almeno a nostro avviso, in assenza di nuovi shock negativi, non può durare. Quindi, la progressiva rimozione dei vincoli alla fiducia potrebbe produrre nei prossimi mesi una moderata accelerazione dei consumi che avvicinerebbe l’economia italiana a una crescita attorno allo 0,7-0,8% già quest’anno e che, cosa ancora più importante, consentirebbe di costruire una buona eredità per il 2026".