Giappone, leading indicator settembre rivisto al rialzo a 108,6 punti

(Teleborsa) - Rivisto al rialzo il leading indicator giapponese, che conferma un deciso miglioramento delle condizioni economiche nel mese di settembre. Il leading indicator, infatti, è stato rivisto a a 108,6 punti rispetto alla stima preliminare di 108 punti e risulta ben al di sopra dei 107 punti del mese precedente. Lo rende noto il Cabinet Office del Giappone nella sua lettura definitiva.L'indicatore segna così una variazione pari a +0,9%, inferiore al +1,3% preliminare e contro il +1,1% registrato nel mese precedente.Nello stesso periodo l'indice coincidente sulle condizioni attuali viene indicato a 114,6 punti dai 112,8 di agosto, mentre l'indice differito (lagging index) sulle condizioni future sale a 112,4 punti dai 112,2 punti precedenti.