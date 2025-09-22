Milano 13:15
Porsche, forti vendite sul titolo in scia a rinvio lancio veicoli elettrici

Finanza, Industria
(Teleborsa) - Forti vendite sul titolo Porsche a Francoforte lunedì, dopo che la casa automobilistica sportiva tedesca venerdì ha annunciato che posticiperà il lancio di alcuni modelli completamente elettrici e ha ridotto le previsioni di redditività per il 2025 a causa della domanda in calo. In ribasso anche le azioni Volkswagen, che possiede il 75,4% di Porsche.

Porsche ora prevede che il suo margine di profitto quest’anno raggiunga un massimo del 2%, rispetto al precedente intervallo del 5-7%. Il ritardo dovrebbe avere un impatto sull’utile operativo fino a 1,8 miliardi di euro nel 2025, ha dichiarato l’azienda.

Porsche ha inoltre ridotto le previsioni sull'EBITDA margin automobilistico al 10,5-12,5% dalla precedente indicazione al 14,5-16,5%.

Porsche ha aggiunto che un nuovo SUV posizionato sopra la Cayenne sarà inizialmente presentato con versioni a combustione e ibride plug-in invece di un modello completamente elettrico. La produzione degli attuali modelli a combustione interna e ibridi come la Panamera sarà inoltre estesa fino agli anni 2030.
