Porsche, forti vendite sul titolo in scia a rinvio lancio veicoli elettrici

Porsche

Volkswagen

(Teleborsa) - Forti vendite sul titoloa Francoforte lunedì, dopo che la casa automobilistica sportiva tedesca venerdì ha annunciato chee ha ridotto le previsioni di redditività per il 2025 a causa della domanda in calo. In ribasso anche le azioni, che possiede il 75,4% di Porsche.Porsche ora prevede che il suo margine di profitto quest’anno raggiunga un, rispetto al precedente intervallo del 5-7%. Il ritardo dovrebbe avere unnel 2025, ha dichiarato l’azienda.Porsche ha inoltreal 10,5-12,5% dalla precedente indicazione al 14,5-16,5%.Porsche ha aggiunto che un nuovo SUV posizionato sopra la Cayenne sarà inizialmente presentato coninvece di un modello completamente elettrico. La produzione degli attuali modelli a combustione interna e ibridi come la Panamera sarà inoltre estesa fino agli anni 2030.