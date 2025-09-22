Prestiti in crescita: ceto medio indebitato, aumenta il ricorso per spese mediche

(Teleborsa) - Nell’ultimo anno chi ha chiesto un prestito personale ha puntato ad ottenere, in media,. La. L’età di chi ha presentato domanda, sempre in media, è pari a 43 anni; nel 70% dei casi la richiesta arriva da un uomo.Questi, in sintesi i risultati dell’osservatorio congiuntoche ha evidenziato come, complici il ridotto potere d’acquisto delle famiglie e un cambio di paradigma mentale della società, il ricorso al credito al consumo sia ormai sempre più diffuso anche nel nostro Paese. A riprova di questo, nel 2024 è giunto a sfiorare i 30 miliardi (29,2 miliardi)."Negli ultimi anni", spiegano gli esperti di Facile.it e Prestiti.it "spinti dalla difficile situazione economica, dal ridotto potere d’acquisto e da un mutato paradigma mentale che vede il credito al consumo come opportunità di pianificazione delle finanze familiari e non come onta,, ormai parte della quotidianità di molti".L’osservatorio, che ha preso in esame 770.000 richieste raccolte da settembre 2023 ad agosto 2025, ha indagato anche quali siano le ragioni principali per cui i consumatori si sono rivolti alle finanziarie., ovvero il semplice ottenimento di denaro da destinare poi a spese diverse e di valore differente.che precede di pochissimo il Consolidamento del debito (17,2%), ovvero la possibilità di portare verso un unico creditore le varie rate e scadenze aperte con creditori diversi e, se necessario, mutare contestualmente anche le caratteristiche e l’importo del finanziamento. Appena fuori dal podio la richiesta di prestito personale per ristrutturare la casa (12% del totale richieste).Fra i dati emersi dall’Osservatorio assume una particolare rilevanza quello. In questo caso Facile.it e Prestiti.it hanno svolto un focus dedicato e focalizzato al periodo 1 gennaio - 31 agosto 2025. Ciò che è emerso è che, nei primi 8 mesi dell’anno in corso, il. L’età media del richiedente prestito sanitario è stata pari a 48 anni e, a differenza di quanto accade solitamente, se si parla di prestiti connessi alla salute, il 44% dei richiedenti è donna.(erano circa il 4% prima del Covid e addirittura il 3,5% nel 2017).Un mercato che cresce del 13% anno su anno non può che attirare anche i malintenzionati e, - si legge ancora nello studio - un’indagine condotta permentre erano alla ricerca di un finanziamento.