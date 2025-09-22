Rally di Anywhere Real Estate, Compass la acquisisce per 4,2 miliardi di dollari

Anywhere Real Estate

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva perche tratta in rialzo del 44,91%.A fare da assist alle azioni contribuisce la notizia che l'intermediario immobiliare Compass rileverà Anywhere Real Estate in una operazione che valuta il fornitore di servizi immobiliari 4,2 miliardi di dollari. Gli azionisti di Anywhere RE riceveranno 1,436 azioni di classe A di Compass per ogni azione in possesso.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +43,49%, rispetto a +1,6% dell').Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 11,54 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 9,44. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 8,642.