Alexander & Baldwin brilla su offerta da 2,3 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Brillante rialzo perche mostra un guadagno del 37,78%, dopo che un gruppo di investitori ha messo sul piatto 2,3 miliardi di dollari in contanti per l'acquisto del fondo di investimento immobiliare commerciale.Secondo l'offerta, interamente in contanti, guidata da un consorzio che include MW Group, Blackstone Real Estate e DivcoWest, gli azionisti riceveranno 21,20 dollari per azione. La chiusura dell'accordo è prevista per il primo trimestre 2026.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 20,82 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 20,94. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 20,77.