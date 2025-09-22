Rocket Sharing, controllata Stantup Service lancia il conto corrente intelligente per multi-utility

(Teleborsa) - Rocket Sharing Company
, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che ha sviluppato un’innovativa piattaforma di marketplace integrata con un sistema di fidelizzazione, fa sapere che la controllata Stantup Service estende la propria attività al mondo fintech
con il lancio di PAAV, il conto corrente intelligente pensato per le multi-utility.
La soluzione, spiega una nota, riconosciuta da Banca d’Italia con licenza IP
, offre un IBAN italiano e una solida infrastruttura basata sulla tecnologia di Treezor, leader del banking-as-a-service in Europa, che offre standard di sicurezza tra i più elevati del settore e certificazioni enterprise a tutela di dati e transazioni.
"Con PAAV compiamo un altro passo fondamentale
nella nostra strategia di innovazione e crescita nel settore fintech," dichiara Giuseppe Dell'Acqua Brunone, CEO di Stantup Service
. "Dopo aver ottenuto la licenza ufficiale come agente di pagamento e aver rilasciato il nostro conto corrente B2B, puntiamo spediti al prossimo passo: il whitelabel B2C, per portare il conto ai clienti finali con brand della propria azienda. Con PAAV portiamo alle multi-utility un conto corrente integrato ad API, AI e automazioni per collegare pagamenti e incassi ai sistemi aziendali, riducendo il lavoro manuale e migliorando la customer experience
. Non un altro software, ma un conto che diventa hub finanziario e che, grazie al conto in whitelabel permette alle multi-utility di fidelizzare ulteriormente i propri clienti e aumentare il Lifetime Value".