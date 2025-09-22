Rocket Sharing, controllata Stantup Service lancia il conto corrente intelligente per multi-utility

Rocket Sharing Company

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che ha sviluppato un’innovativa piattaforma di marketplace integrata con un sistema di fidelizzazione, fa sapere checon il lancio di PAAV, il conto corrente intelligente pensato per le multi-utility.La soluzione, spiega una nota,, offre un IBAN italiano e una solida infrastruttura basata sulla tecnologia di Treezor, leader del banking-as-a-service in Europa, che offre standard di sicurezza tra i più elevati del settore e certificazioni enterprise a tutela di dati e transazioni."Con PAAVnella nostra strategia di innovazione e crescita nel settore fintech," dichiara. "Dopo aver ottenuto la licenza ufficiale come agente di pagamento e aver rilasciato il nostro conto corrente B2B, puntiamo spediti al prossimo passo: il whitelabel B2C, per portare il conto ai clienti finali con brand della propria azienda. Con PAAV portiamo alle multi-utility un conto corrente integrato ad API, AI e automazioni per collegare pagamenti e incassi ai sistemi aziendali, riducendo il lavoro manuale e. Non un altro software, ma un conto che diventa hub finanziario e che, grazie al conto in whitelabel permette alle multi-utility di fidelizzare ulteriormente i propri clienti e aumentare il Lifetime Value".