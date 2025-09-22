Salario minimo, Calderone: "Proposta inadeguata. Meglio investire su rinnovi contratti"

(Teleborsa) - Illa proposta dela 9 euro, definendola. Lo ha detto la titolare del Lavoro al festival di Open a Parma, spiegando "se dovessimo porre come indicatore 9 euro l'ora, come importo minimo da contratto, il"."Prima di tutto andremmo a, con la possibilità data alle parti sociali di rinnovare i contratti e quindi agire su tutti i livelli contrattuali", ha sottolineato Calderone, aggiungendo "il rischio sarebbe che avvenisse il contrario, che venisseroe i datori del lavoro, sapendo che quella è la norma applicassero i nove euro" e, di conseguenza, di ""."Il valore del contratto collettivo è dato da tutto quello che porta con sé: istituti aggiuntivi, garanzie, ulteriori elementi quali fondi integrativi, previdenza complementare", ha ricordato il Ministro, aggiungendo che, e consente una gestione consapevole delle relazioni industriali in azienda".- ha concluso - meglio ", in particolare quelli che aspettano da più tempo".