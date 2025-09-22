Milano 10:43
Salario minimo, Calderone: "Proposta inadeguata. Meglio investire su rinnovi contratti"

(Teleborsa) - Il Ministro del Lavoro Marina Calderone boccia la proposta del salario minimo a 9 euro, definendola "assolutamente inadeguata". Lo ha detto la titolare del Lavoro al festival di Open a Parma, spiegando "se dovessimo porre come indicatore 9 euro l'ora, come importo minimo da contratto, il rischio sarebbe notevole".

"Prima di tutto andremmo a ingessare la dinamica salariale, con la possibilità data alle parti sociali di rinnovare i contratti e quindi agire su tutti i livelli contrattuali", ha sottolineato Calderone, aggiungendo "il rischio sarebbe che avvenisse il contrario, che venissero disdettati i contratti e i datori del lavoro, sapendo che quella è la norma applicassero i nove euro" e, di conseguenza, di "eliminare il valore della contrattazione collettiva".

"Il valore del contratto collettivo è dato da tutto quello che porta con sé: istituti aggiuntivi, garanzie, ulteriori elementi quali fondi integrativi, previdenza complementare", ha ricordato il Ministro, aggiungendo che "in Italia abbiamo una contrattazione talmente articolata e sofisticata che fa la differenza, e consente una gestione consapevole delle relazioni industriali in azienda".

Il salario minimo invece ha "un effetto depressivo" - ha concluso - meglio "investire sui rinnovi contrattuali, in particolare quelli che aspettano da più tempo".
