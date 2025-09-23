Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 18:20
24.701 -0,24%
Dow Jones 18:20
46.411 +0,06%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

Air Products and Chemicals scivola in fondo al mercato di New York

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Ribasso per la società che produce gas industriali, che passa di mano in perdita del 4,05%.

Lo scenario su base settimanale di Air Products and Chemicals rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Air Products and Chemicals, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 271,4 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 284,4 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 267.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
