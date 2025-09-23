Analisi Tecnica: CHF/USD del 22/09/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre
Contenuto ribasso per il Franco rosso crociato contro USD, che archivia la sessione in flessione dello 0,30%.
Lo scenario attuale del Franco svizzero contro Dollaro USA mostra un allentamento della trendline al test del supporto 0,7917. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 0,7945. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 0,7907.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)