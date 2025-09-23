Milano 22-set
Appuntamenti macroeconomici del 23 settembre 2025

I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti

(Teleborsa) -
Martedì 23/09/2025
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51,1 punti; preced. 51 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 50,6 punti; preced. 50,5 punti)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 50,7 punti; preced. 50,7 punti)
14:30 USA: Partite correnti, trimestrale (atteso -273 Mld $; preced. -450,2 Mld $)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 53 punti)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 53,8 punti; preced. 54,5 punti)
15:45 USA: PMI composito (atteso 54,6 punti; preced. 55,1 punti)
16:00 USA: Indice Fed Richmond (atteso -9 punti; preced. -7 punti)


