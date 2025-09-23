Milano 9:25
42.322 -0,24%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 9:26
9.247 +0,22%
23.630 +0,44%

Borsa: Calo per Shanghai, in perdita dello 0,87% alle 05:48

L'Indice della Borsa di Shanghai continua gli scambi a 3.786,89 punti

In breve, Finanza
Borsa: Calo per Shanghai, in perdita dello 0,87% alle 05:48
Sottotono Shanghai che passa di mano con un ribasso dello 0,87% alle 05:48 e si muove in territorio negativo a 3.786,89 punti.
Condividi
```