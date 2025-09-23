Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 21:59
24.581 -0,73%
Dow Jones 21:59
46.292 -0,19%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

Borsa: Chiusura in rosso per il Nasdaq-100, in calo dello 0,73%

Il Nasdaq-100 archivia la giornata a 24.580,17 punti

Ribasso per l'indice tecnologico di Wall Street, in flessione dello 0,73%, termina le contrattazioni a 24.580,17 punti.
