Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 18:21
24.709 -0,21%
Dow Jones 18:21
46.419 +0,08%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +0,5%

Ibex 35 chiude la seduta a 15.158,2 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale rialzo per Madrid che porta a casa un mediocre +0,5%
Madrid riporta un guadagno dello 0,50%, terminando a 15.158,2 Euro.
Condividi
```