Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 21:59
24.581 -0,73%
Dow Jones 21:59
46.292 -0,19%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

Borsa: Seduta fiacca per il Dow Jones (-0,12% alle 19:30)

Il Dow Jones tratta sulla parità a 46.327,65 punti

L'indice dei colossi USA passa di mano con un trascurabile -0,12% alle 19:30 e scambia a 46.327,65 punti.
