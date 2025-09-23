Milano 9:26
42.320 -0,24%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 9:26
9.247 +0,22%
23.629 +0,43%

Il FTSE MIB inizia le contrattazioni a 42.566,64 punti

Borsa: Seduta poco mossa per Milano, in crescita dello 0,34%
Modesto guadagno per il principale indice della Borsa di Milano, in progresso dello 0,34%, che esordisce a 42.566,64 punti.
