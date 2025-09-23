Chiusi nella notte gli aeroporti di Oslo e Copenaghen per sorvolo droni

(Teleborsa) -per il sorvolo non autorizzato di. Nella notte sono statiper diverse ore gli, per ragioni di sicurezza, con circa cinquanta voli cancellati ed altrettanti deviati su altri scali.In Danimarca l'allarme è scattato nella serata di ieri, quando sull', lo scalo della capitalehanno iniziato a sorvolare. Lo scalo è stato immediatamente chiuso,su altri aeroporti del Paese e nella vicina Svezia, con enormi disagi per i passeggeri in arrivo e in partenza. La riapertura è avvenuta solo all'1 di notte, quando l'allarme droni è cessato., dove l'allarme è scattato dopo la mezzanotte, paralizzando l'aeroporto, sempre a causa della presenza di alcuni droni. L'accaduto ha coinvolto una dozzina di voli. "Lo spazio aereo è stato riaperto. Chiediamo ai passeggeri di presentarsi normalmente", ha fatto sapere la responsabile della comunicazione dello scalo, confermando che l'aeroporto "era stato precedentemente chiuso dopo che almeno due droni erano stati avvistati nei pressi della pista di atterraggio".I droni sui cieli della Danimarcai, senza sapere in che direzione. E' stato istituito un, per cercare di capire se ci fosse un collegamento fra i droni avvistati nello spazio aereo dei dfue Paesi. Frattanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X ha dichiarato di aver affrontato il problema delle "violazioni da parte della Russia dello spazio aereo degli Stati membri della NATO" con la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva.