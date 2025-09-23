Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 18:23
24.700 -0,24%
Dow Jones 18:23
46.412 +0,07%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

Eurozona: in rally EURO STOXX Automobiles & Parts

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in rally EURO STOXX Automobiles & Parts
In forte aumento l'indice europeo del settore auto e ricambi, che con il suo +1,6% avanza a quota 502,94 punti.
Condividi
```