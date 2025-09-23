Milano
14:15
42.569
+0,34%
Nasdaq
22-set
24.761
0,00%
Dow Jones
22-set
46.382
+0,14%
Londra
14:15
9.241
+0,15%
Francoforte
14:15
23.618
+0,39%
Martedì 23 Settembre 2025, ore 14.31
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: l'EURO STOXX Health Care mostra un andamento leggermente negativo
Eurozona: l'EURO STOXX Health Care mostra un andamento leggermente negativo
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
23 settembre 2025 - 10.00
Si muove al ribasso il
comparto sanitario dell'Area Euro
, che perde lo 0,46%, scambiando a 842,85 punti.
Titoli e Indici
Euro Stoxx Health Care
-0,62%
