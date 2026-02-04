Milano 17:35
46.636 +0,47%
Nasdaq 18:45
24.736 -2,38%
Dow Jones 18:45
49.290 +0,10%
Londra 17:40
10.402 +0,85%
Francoforte 17:35
24.603 -0,72%

Eurozona: balza in avanti l'EURO STOXX Health Care

Giornata di guadagni per il comparto sanitario dell'Area Euro, che continua la giornata a 918,01 punti.
