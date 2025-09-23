Exelon, punta ad acquisire la proprietà di centrali elettriche nel Mid-Atlantic

Exelon

(Teleborsa) -, tra le principali società elettriche statunitensi, prevede di intensificare gli sforzi per, dove le bollette elettriche stanno aumentando vertiginosamente a causa della crescente domanda e l'aggiunta di nuove forniture è lenta. Lo ha dichiarato questa settimana ilL'iniziativa di Exelon arriva mentre PJM Interconnection, la più grande rete elettrica del Paese che fornisce elettricità a oltre 65 milioni di persone dal Midwest al Mid-Atlantic, si trova ad affrontare carenze di fornitura a causa della crescente domanda da parte dei data center e dell'elettrificazione di settori come i trasporti.Exelon aveva dichiarato a luglio di stare valutando le sue, attività vietata per legge alle società elettriche in circa metà degli stati americani.Butler ha affermato che consentire alle aziende elettriche come Exelon di costruire nuovi impianti regolamentati, attualmente vietate dalle leggi statali in gran parte del territorio di PJM,La produzione di energia regolamentata nella regione in cui opera Exelon richiederebbe una serie di, per le quali Butler ha affermato che la sua azienda stain vista delle riunioni legislative del prossimo anno.