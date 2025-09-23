Exelon, punta ad acquisire la proprietà di centrali elettriche nel Mid-Atlantic

(Teleborsa) - Exelon
, tra le principali società elettriche statunitensi, prevede di intensificare gli sforzi per acquisire centrali elettriche nella sua area di servizio del Mid-Atlantic il prossimo anno
, dove le bollette elettriche stanno aumentando vertiginosamente a causa della crescente domanda e l'aggiunta di nuove forniture è lenta. Lo ha dichiarato questa settimana il CEO Calvin Butler
.
L'iniziativa di Exelon arriva mentre PJM Interconnection, la più grande rete elettrica del Paese che fornisce elettricità a oltre 65 milioni di persone dal Midwest al Mid-Atlantic, si trova ad affrontare carenze di fornitura a causa della crescente domanda da parte dei data center e dell'elettrificazione di settori come i trasporti.
Exelon aveva dichiarato a luglio di stare valutando le sue opzioni per la costruzione e la proprietà di impianti di generazione di energia regolamentati
, attività vietata per legge alle società elettriche in circa metà degli stati americani.
Butler ha affermato che consentire alle aziende elettriche come Exelon di costruire nuovi impianti regolamentati, attualmente vietate dalle leggi statali in gran parte del territorio di PJM, allevierebbe la crisi energetica della rete e ridurrebbe i prezzi
.
La produzione di energia regolamentata nella regione in cui opera Exelon richiederebbe una serie di modifiche alla legislazione statale
, per le quali Butler ha affermato che la sua azienda sta gettando le basi dialogando con legislatori e governatori
in vista delle riunioni legislative del prossimo anno.(Foto: American Public Power Association on Unsplash)