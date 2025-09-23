Fed, Goolsbee: c'è margine per taglio dei tassi se l’inflazione rallenta

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve Bank di Chicago,, ha dichiarato martedì che, se l'inflazione dovesse, la banca centrale avrebbe un certo margine di manovra peril suo"Penso che alla fine, a un ritmo graduale, i tassi potranno scendere di parecchio se riusciremo a liberarci da questa", ha dichiarato Goolsbee in un'intervista alla CNBC. Per quanto riguarda la direzione che la Fed può prendere rispetto all'attuale intervallo di tassi obiettivo, compreso tra il 4% e il 4,25%, Goolsbee ha affermato che un, osservando che "in definitiva il tasso potrebbe attestarsicon un'e sono fiducioso su questo, considerandolo come indicatore".Il presidente della Fed di Chicago ha sottolineato che la banca centrale, affermando con fermezza che bisogna portarla al 2%. Ha avvertito che "chiunque dica che stiamo alzando l’obiettivo di inflazione, sta facendo un discorso pericoloso".Riguardo all’attuale posizione di politica monetaria, Goolsbee l’ha descritta come "moderatamente restrittiva" e ha messo in guardia da, dicendo: "Dobbiamo essere un po’ cauti nel diventare aggressivi".