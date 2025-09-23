Fed, Goolsbee: c'è margine per taglio dei tassi se l’inflazione rallenta

(Teleborsa) - Il presidente della Federal Reserve Bank di Chicago, Austan Goolsbee
, ha dichiarato martedì che, se l'inflazione dovesse rallentare
, la banca centrale avrebbe un certo margine di manovra per ridurre
il suo obiettivo sui tassi di interesse
.
"Penso che alla fine, a un ritmo graduale, i tassi potranno scendere di parecchio se riusciremo a liberarci da questa stagnazione
", ha dichiarato Goolsbee in un'intervista alla CNBC. Per quanto riguarda la direzione che la Fed può prendere rispetto all'attuale intervallo di tassi obiettivo, compreso tra il 4% e il 4,25%, Goolsbee ha affermato che un tasso neutrale è inferiore di circa 100-125 punti base
, osservando che "in definitiva il tasso potrebbe attestarsi intorno al 3%
con un'inflazione al 2%
e sono fiducioso su questo, considerandolo come indicatore".
Il presidente della Fed di Chicago ha sottolineato che la banca centrale non ha modificato il suo obiettivo di inflazione
, affermando con fermezza che bisogna portarla al 2%. Ha avvertito che "chiunque dica che stiamo alzando l’obiettivo di inflazione, sta facendo un discorso pericoloso".
Riguardo all’attuale posizione di politica monetaria, Goolsbee l’ha descritta come "moderatamente restrittiva" e ha messo in guardia da mosse politiche aggressive
, dicendo: "Dobbiamo essere un po’ cauti nel diventare aggressivi".