Milano 11:29
45.648 -0,37%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 11:29
10.306 -0,03%
Francoforte 11:29
24.534 +0,18%

Reserve Bank of India mantiene i tassi al 5,25% e alza previsioni sull'inflazione

Banche, Finanza
Reserve Bank of India mantiene i tassi al 5,25% e alza previsioni sull'inflazione
(Teleborsa) - La Reserve Bank of India (RBI) ha mantenuto il suo tasso di interesse di riferimento al 5,25%, come ampiamente previsto, dopo un taglio di 25 punti base a dicembre, e ha alzato le previsioni sull’inflazione per l’anno in corso.

Il Governatore Sanjay Malhotra ha dichiarato che la RBI ha mantenuto la sua posizione "Neutrale", e ha osservato che l’economia del Paese rimane in una "buona posizione" anche se le incertezze globali restano elevate.

Malhotra ha evidenziato trend positivi dal recente accordo commerciale dell’India con l’Europa e l'accordo commerciale provvisorio con gli Stati Uniti, entrambi destinati a favorire gli esportatori indiani nei prossimi mesi.

Il Governatore ha affermato che l’inflazione dovrebbe aumentare notevolmente nei prossimi mesi, con l’inflazione dell’indice dei prezzi al consumo prevista al 4% e al 4,2% nel primo e secondo trimestre dell’anno fiscale 2027, rispettivamente, in aumento rispetto alle precedenti stime del 3,9% e del 4,0%. L’inflazione CPI è prevista chiudere l’attuale anno fiscale al 31 marzo al 2,1%, ha dichiarato Malhotra.




(Foto: Naveed Ahmed on Unsplash)
Condividi
```