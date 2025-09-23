Francoforte: andamento negativo per HeidelbergCement

(Teleborsa) - Composto ribasso per la compagnia del cemento tedesca
, in flessione del 2,05% sui valori precedenti.
L'andamento di HeidelbergCement
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario di breve periodo del big cementiero tedesco
evidenzia un declino dei corsi verso area 193,6 Euro con prima area di resistenza vista a 201,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 190,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)