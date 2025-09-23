Francoforte: andamento sostenuto per Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Bene il produttore tedesco di camion e autobus
, con un rialzo del 2,22%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Daimler Truck Holding
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Daimler Truck Holding
rispetto all'indice.
Lo scenario tecnico di Daimler Truck Holding
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 37,66 Euro con area di resistenza individuata a quota 38,58. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 37,06.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)