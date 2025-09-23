Milano 14:16
42.580 +0,37%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:16
9.241 +0,16%
Francoforte 14:16
23.620 +0,40%

Francoforte: andamento sostenuto per Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Bene il produttore tedesco di camion e autobus, con un rialzo del 2,22%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Daimler Truck Holding evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Daimler Truck Holding rispetto all'indice.


Lo scenario tecnico di Daimler Truck Holding mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 37,66 Euro con area di resistenza individuata a quota 38,58. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 37,06.

