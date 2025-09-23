Francoforte: brillante l'andamento di Porsche

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso tedesco delle auto sportive
, in guadagno del 2,64% sui valori precedenti.
L'andamento di Porsche
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 41,13 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 41,91. Il peggioramento di Porsche
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 40,65.
