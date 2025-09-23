Milano 14:17
42.583 +0,38%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:17
9.241 +0,16%
Francoforte 14:17
23.620 +0,40%

Francoforte: brillante l'andamento di Porsche

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il colosso tedesco delle auto sportive, in guadagno del 2,64% sui valori precedenti.

L'andamento di Porsche nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 41,13 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 41,91. Il peggioramento di Porsche è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 40,65.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
