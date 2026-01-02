Milano 11:38
45.093 +0,33%
Nasdaq 31-dic
25.250 0,00%
Dow Jones 31-dic
48.063 0,00%
Londra 11:38
9.974 +0,43%
Francoforte 11:38
24.500 +0,04%

Francoforte: brillante l'andamento di MTU Aero Engines

Scambia in profit il produttore di motori aeronautici, che lievita del 3,07%.
