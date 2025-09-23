Milano 14:18
42.586 +0,38%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:18
9.243 +0,17%
Francoforte 14:18
23.625 +0,42%

Francoforte: nuovo spunto rialzista per Tag Immobilien

Migliori e peggiori
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Tag Immobilien
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Tag Immobilien, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,93%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Germany MDAX, ad evidenza del fatto che il movimento di Tag Immobilien subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Il quadro tecnico di Tag Immobilien suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 14,53 Euro con tetto rappresentato dall'area 14,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 14,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```