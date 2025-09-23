Francoforte: nuovo spunto rialzista per Tag Immobilien

Tag Immobilien

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,93%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Il quadro tecnico disuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 14,53 Euro con tetto rappresentato dall'area 14,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 14,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)