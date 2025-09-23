Francoforte: nuovo spunto rialzista per Tag Immobilien

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Tag Immobilien
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,93%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Germany MDAX
, ad evidenza del fatto che il movimento di Tag Immobilien
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Il quadro tecnico di Tag Immobilien
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 14,53 Euro con tetto rappresentato dall'area 14,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 14,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)