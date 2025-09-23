Francoforte: scambi in positivo per TUI

(Teleborsa) - Avanza TUI
, che guadagna bene, con una variazione del 3,08%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che TUI
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,77%, rispetto a -0,26% del Germany MDAX
).
Lo scenario tecnico di TUI
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 8,083 Euro con area di resistenza individuata a quota 8,251. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 7,993.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)