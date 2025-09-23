Milano 14:19
Francoforte: scambi in positivo per TUI
(Teleborsa) - Avanza TUI, che guadagna bene, con una variazione del 3,08%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che TUI mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,77%, rispetto a -0,26% del Germany MDAX).


Lo scenario tecnico di TUI mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 8,083 Euro con area di resistenza individuata a quota 8,251. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 7,993.

