India, rupia scivola a minimo storico. Pesano dazi USA e visti H-1B

(Teleborsa) - La rupia indiana scende al minimo storico, dopo l'aumento delle tasse per i visti da parte degli Stati Uniti, peggiorando le prospettive già deboli per la valuta, colpita dall'entrata in vigore dei dazi USA che in qualche modo hanno spinto Nuova Delhi a rafforzare i legami con Cina e Russia.Il significativo aumento delle tasse per ipotrebbe rallentare l'invio di lavoratori indiani presso clienti statunitensi e potenzialmente colpire la redditività del settore IT indiano. Questo, a sua volta, potrebbe pesare sui flussi azionari, con gli investitori stranieri costretti a riconsiderare le loro partecipazioni nelle aziende IT."Per la rupia, le pressioni sono aumentate con l'entrata in vigore delle tariffe al 50% e le recenti notizie sui visti rappresentano un ulteriore fattore negativo per i flussi azionari, soprattutto nel settore IT", ha dichiarato Dhiraj Nim, stratega FX presso ANZ Bank.L'attività economica indiana si è raffreddata, nel mese di settembre, dopo l'entrata in vigore dei dazi del 50% imposti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Secondo il sondaggio flash di HSBC Holdings, l'indice dei responsabili degli acquisti delè sceso a 58,5 punti, questo mese, dai 59,3 di agosto, mentre l'indice dei responsabili degli acquisti deiè calato a 61,6 da 62,9. Ciò ha fatto scendere l'indice composito a 61,9 rispetto dai 63,2 di agosto.La perdita di slancio dell'attività economica potrebbe indicare un primo segnale di rallentamento della crescita, nella terza economia asiatica, sebbene il governo mantenga le sue previsioni del 6,3%-6,8% per l'anno in corso.