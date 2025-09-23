Milano 14:20
42.586 +0,38%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:20
9.243 +0,18%
Francoforte 14:20
23.622 +0,40%

Londra: brillante l'andamento di easyJet

Bene la compagnia aerea low cost inglese, con un rialzo del 2,46%.
