Londra: nuovo spunto rialzista per Persimmon
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del principale costruttore immobiliare britannico, con una variazione percentuale dell'1,91%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Persimmon mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,75%, rispetto a -0,33% del principale indice della Borsa di Londra).


Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 11,1 sterline. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 11,28. L'indebolimento di Persimmon è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 10,98.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
