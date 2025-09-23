Londra: nuovo spunto rialzista per Persimmon

principale costruttore immobiliare britannico

FTSE 100

Persimmon

principale indice della Borsa di Londra

Persimmon

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del, con una variazione percentuale dell'1,91%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,75%, rispetto a -0,33% del).Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 11,1 sterline. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 11,28. L'indebolimento diè individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 10,98.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)