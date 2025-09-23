Londra: nuovo spunto rialzista per Persimmon

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del principale costruttore immobiliare britannico
, con una variazione percentuale dell'1,91%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Persimmon
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,75%, rispetto a -0,33% del principale indice della Borsa di Londra
).
Contrazione per il quadro tecnico generale con la curva dei prezzi costretta a subire la maggior pressione dei venditori con approfondimenti di quota verso 11,1 sterline. Al contrario improvvisi spunti rialzisti potrebbero invece trovare resistenza su quota 11,28. L'indebolimento di Persimmon
è individuato dal perforamento della media mobile 5 giorni sotto l'algoritmo a più termine di 8 giorni. Le attese più coerenti sono per una continuazione del trend negativo verso area 10,98.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)