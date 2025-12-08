Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:41
25.593 -0,38%
Dow Jones 18:41
47.732 -0,46%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Londra: giornata depressa per Persimmon

Londra: giornata depressa per Persimmon
(Teleborsa) - Rosso per il principale costruttore immobiliare britannico, che sta segnando un calo dell'1,90%.

Lo scenario su base settimanale di Persimmon rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 13,39 sterline, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 13,07. L'equilibrata forza rialzista di Persimmon è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 13,71.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
