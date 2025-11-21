Milano 13:51
42.718 -0,46%
Nasdaq 20-nov
24.054 0,00%
Dow Jones 20-nov
45.752 -0,84%
Londra 13:51
9.516 -0,13%
Francoforte 13:51
23.180 -0,43%

Londra: nuovo spunto rialzista per Persimmon

Londra: nuovo spunto rialzista per Persimmon
(Teleborsa) - Seduta positiva per il principale costruttore immobiliare britannico, che avanza bene del 3,66%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Persimmon rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Persimmon evidenzia un declino dei corsi verso area 12,1 sterline con prima area di resistenza vista a 12,63. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 11,74.

