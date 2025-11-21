Londra: nuovo spunto rialzista per Persimmon

(Teleborsa) - Seduta positiva per il principale costruttore immobiliare britannico
, che avanza bene del 3,66%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Persimmon
rispetto all'indice di riferimento.
Lo scenario di breve periodo di Persimmon
evidenzia un declino dei corsi verso area 12,1 sterline con prima area di resistenza vista a 12,63. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 11,74.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)