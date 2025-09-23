Londra: risultato positivo per Marks & Spencer

rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il, in guadagno del 2,04% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 3,625 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 3,545. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 3,495.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)