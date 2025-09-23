Milano 14:21
42.581 +0,37%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:21
9.242 +0,16%
Francoforte 14:21
23.621 +0,40%

Londra: risultato positivo per Marks & Spencer

Migliori e peggiori
Londra: risultato positivo per Marks & Spencer
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il rivenditore di cibo, abbigliamento e prodotti per la casa, in guadagno del 2,04% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Marks & Spencer rispetto all'indice di riferimento.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Marks & Spencer. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 3,625 sterline, con il supporto più immediato individuato in area 3,545. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 3,495.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```