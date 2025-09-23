Milano 14:22
42.586 +0,38%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:22
9.243 +0,18%
Francoforte 14:22
23.622 +0,40%

Madrid: andamento rialzista per Acciona Energia

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento rialzista per Acciona Energia
Rialzo marcato per il produttore di energia rinnovabile spagnolo, che tratta in utile del 2,61% sui valori precedenti.
Condividi
```