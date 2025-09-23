Milano 17:35
42.478 +0,13%
Nasdaq 22:00
24.580 -0,73%
Dow Jones 22:00
46.293 -0,19%
Londra 17:35
9.223 -0,04%
Francoforte 17:35
23.611 +0,36%

New York: mette il turbo Cencora

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per il distributore di prodotti farmaceutici, che tratta in rialzo del 4,34%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Cencora evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Cencora rispetto all'indice.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Cencora, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 293,3 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 306. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 285,3.

