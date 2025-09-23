New York: Oracle in forte discesa

(Teleborsa) - Retrocede molto il principale fornitore di software aziendale
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,28%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Oracle
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,96%, rispetto a +1,24% dell'indice del basket statunitense
).
La tendenza di breve di Oracle
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 321,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 309,9. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 333,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)