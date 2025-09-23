New York: positiva la giornata per Chevron

(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso petrolifero statunitense
, che lievita dell'1,87%.
Il movimento del gigante oil di San Ramon
, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Dow Jones
, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Chevron
, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 157,4 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 160,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 155,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)