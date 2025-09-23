Milano 17:35
New York: positiva la giornata per Chevron

(Teleborsa) - Scambia in profit il colosso petrolifero statunitense, che lievita dell'1,87%.

Il movimento del gigante oil di San Ramon, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del Dow Jones, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Chevron, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 157,4 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 160,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 155,8.

