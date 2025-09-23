Milano 14:24
42.586 +0,38%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:24
9.243 +0,18%
Francoforte 14:24
23.626 +0,42%

Parigi: seduta euforica per Teleperformance

Migliori e peggiori, In breve
Prepotente rialzo per il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, che mostra una salita bruciante del 4,17% sui valori precedenti.
