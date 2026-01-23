Pesante sul mercato di Parigi Teleperformance

(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi
, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,06%.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40
, su base settimanale, si nota che Teleperformance
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,13%, rispetto a -2,34% dell'indice di Parigi
).
L'esame di breve periodo di Teleperformance
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 61,57 Euro e primo supporto individuato a 58,53. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 64,61.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)