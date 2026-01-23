Milano 14:15
Migliori e peggiori
Pesante sul mercato di Parigi Teleperformance
(Teleborsa) - Retrocede molto il fornitore francese di telemarketing e di tele-servizi, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,06%.

Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Teleperformance mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +0,13%, rispetto a -2,34% dell'indice di Parigi).


L'esame di breve periodo di Teleperformance classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 61,57 Euro e primo supporto individuato a 58,53. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 64,61.

