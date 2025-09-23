Milano
14:25
42.586
+0,38%
Nasdaq
22-set
24.761
0,00%
Dow Jones
22-set
46.382
+0,14%
Londra
14:25
9.244
+0,19%
Francoforte
14:25
23.632
+0,45%
Martedì 23 Settembre 2025, ore 14.41
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: andamento negativo per Fincantieri
Piazza Affari: andamento negativo per Fincantieri
Migliori e peggiori
,
In breve
23 settembre 2025 - 09.35
Si muove verso il basso il
principale complesso cantieristico al mondo
, con una flessione del 2,50%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: andamento sostenuto per Fincantieri
Piazza Affari: balza in avanti Fincantieri
Piazza Affari: rosso per Fincantieri
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Fincantieri
Titoli e Indici
Fincantieri
-2,02%
Altre notizie
Vola a Piazza Affari Fincantieri
Piazza Affari: calo per Fincantieri
Piazza Affari: rosso per Fincantieri
Piazza Affari: movimento negativo per Fincantieri
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Fincantieri
Piazza Affari: andamento rialzista per Fincantieri
Guide
Obbligazioni green: cosa sono, come funzionano e quando convengono a emittenti e investitori
Le obbligazioni green, anche detti green bond, sono titoli di debito in tutto simili a quelli tradizionali, con una clausola differenziale di riferimento.
leggi tutto