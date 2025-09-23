Milano 14:25
42.586 +0,38%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:25
9.244 +0,19%
Francoforte 14:25
23.632 +0,45%

Piazza Affari: andamento negativo per il comparto media dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento negativo per il comparto media dell'Italia
Perde terreno l'indice media italiano, che retrocede a 10.291,7 punti, ritracciando dello 0,94%.
Condividi
```