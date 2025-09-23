Piazza Affari: balza in avanti Stellantis

(Teleborsa) - Scambia in profit la casa automobilistica italo-francese-statunitense
, che lievita del 2,21%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Stellantis
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Stellantis
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 8,554 Euro. Primo supporto visto a 8,236. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 8,063.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)