Milano 14:25
42.586 +0,38%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:25
9.244 +0,19%
Francoforte 14:25
23.632 +0,45%

Piazza Affari: balza in avanti Stellantis

Migliori e peggiori
Piazza Affari: balza in avanti Stellantis
(Teleborsa) - Scambia in profit la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che lievita del 2,21%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Stellantis più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Stellantis, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 8,554 Euro. Primo supporto visto a 8,236. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 8,063.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```