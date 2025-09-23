Milano 14:26
42.587 +0,39%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:26
9.244 +0,19%
Francoforte 14:26
23.634 +0,46%

Piazza Affari: giornata depressa per Mediobanca

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Pressione sull'istituto di piazzetta Cuccia, che tratta con una perdita del 2,79%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB, evidenzia un rallentamento del trend di Mediobanca rispetto al principale indice della Borsa di Milano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario tecnico della banca d'affari italiana mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 20,07 Euro con area di resistenza individuata a quota 20,55. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 19,91.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
