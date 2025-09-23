Milano 14:27
42.596 +0,41%
Nasdaq 22-set
24.761 0,00%
Dow Jones 22-set
46.382 +0,14%
Londra 14:27
9.244 +0,19%
Francoforte 14:26
23.634 +0,46%

Piazza Affari: in calo Cembre

Migliori e peggiori
Piazza Affari: in calo Cembre
(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio, in flessione del 2,77% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cembre, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo status tecnico di Cembre mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 51,83 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 53,93. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 51,07.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```