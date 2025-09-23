Piazza Affari: in calo Cembre

(Teleborsa) - Composto ribasso per il produttore di connettori elettrici e strumenti di cablaggio
, in flessione del 2,77% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Cembre
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Cembre
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 51,83 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 53,93. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 51,07.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)